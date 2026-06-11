昨季は重傷でシーズン終了…コーリハンが衝撃の1試合2発【MLB】パイレーツ 9ー8 ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）パイレーツのタイラー・コーリハン外野手が10日（日本時間11日）、本拠地で行われたドジャース戦で衝撃の活躍を見せた。4回に大谷翔平投手からメジャー初本塁打を放つと、8回には逆転3ランをマーク。昨季は重傷でシーズン終了を余儀なくされた25歳の大暴れに、ドン・ケリー監督も「言葉が出ない」と目を丸