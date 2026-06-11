俳優の木村多江が１１日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。１８歳の娘がオーストラリアに留学中であることを明かした。長女は１８歳になったといいオーストラリアに留学中。「寂しいです」と母心をにじませ「でも本人が、１５歳の時に高校生になったときに、自分でもっと英語力が、ネイティブになりたいと。オーストラリアでお金を稼いで起業したいので行かせてくださいと言われて…」と留学の経緯を説明した。長女は小学