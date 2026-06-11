“あざと女王”と称された元局アナが“理想の結婚相手の条件”を公表。その意外にも“庶民派”な内容が、ネットで好評を博している。

6月9日、元テレビ東京アナウンサーの森香澄（30）がABEMA婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の合同取材会に出席。同作では、30日後の結婚式をタイムリミットに、婚活初心者の3人の女性が平均年収2000万円超えのハイスペ男性との婚活に挑む。

お笑いコンビ・エルフの荒川（29）、敏腕恋愛婚活アドバイザーの植草美幸氏と共に登壇した森は、結婚相手に求める条件を「年齢25〜40歳まで、年収1000万円ぐらい」と公表。同作に登場するハイスペ男性と比べると、年収の条件は半分ほどだ。

さらにAIがはじき出した理想の相手のプロフィールを見た森は、「こんな人どこにいるんだろう」と謙虚な様子。「一番重視しているのは、情緒が安定していること。私は結構引っ張られてしまうタイプなので」と、あくまでも相手の人柄を重視することを明言した。

フリーに転身した森はタレントとしても活躍し、各番組から引っ張りだこ。本人がテレビ番組で赤裸々に告白したところによると、現在の年収は会社員だったテレビ東京のアナウンサー時代の10倍を超えているそうだ。

自身が仕事で成功を収めているにもかかわらず、森は結婚相手をスペックで選ばないことを強調。森の“理想の結婚相手の条件”について報じたネットニュースのコメント欄には、

《年収1000万って本当だったらずいぶん控えめな希望だなって思いました》

《理想が高すぎるという程でもないと思いますよ》

《芸能人ならもっと上を条件にしそうだなと勝手に思っていたから、意外》

と好感の声が相次いだ。

数年前まで、森は“令和のあざと女王”などと称されても肯定的な姿勢を見せていたが、ここ1年ほどは“庶民派”な発言が目立っている。

「今年2月の『SUUMO住みたい街ランキング2026 首都圏版』の発表会では、“港区に住んでそうと言われるが、キラキラした所には住んでいない”などと語り、さらに“カフェ、パン屋、公園があるような落ち着いた街が好き”と強調しています。

また、1月放送の『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系）では、父親の職業が放送作家であることを明かし、“めちゃくちゃお金持ちではない”として“リッチ”なイメージを否定しました」（スポーツ紙記者）

着々と好感度を上げ、一時代を築いた“あざと女王”からの脱却を図る森。次はどのようなキャラを描いているのか、今後の発言に注目したい。