今、SNSネイティブ世代の若者たちの間で“SNSとの距離感”に変化が起きています。一体なぜ？【写真を見る】“スマホを見ないアプリ”や“スマホなし旅行”…Z世代に広がる「アテンション・デトックス」とは？【THE TIME,】 “承認欲求疲れ”や“トレンド追い疲れ”１日にSNSをどのくらい使っているのか、街で聞いてみるとー▼高2女子：「起きている時間ほぼほぼ」▼高3女子：「学校の時間以外はずっと見ている」スマホを見せ