アイドルグループ・日向坂46が9月5日、6日に『ひなたフェス 2026』を開催することを記念して、宮崎県日向市のJR日向市駅が期間限定で「日向坂46駅」となることが決定した。【ライブ写真35点】サプライズでセンターが発表された衝撃のライブ「日向坂46駅」への変更は8月上旬〜10月末を予定。駅構内や改札内、自動ドア付近が日向坂46のオリジナルデザインで装飾される。ほかJR九州のホームページでは、コンサート終了後の臨時列