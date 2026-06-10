新名神高速道路で6人が死亡した事故の初公判で、検察側は水谷水都代被告がTikTokで料理の動画を見ながら大型トラックを運転し、スクリーンショットを撮ろうとして13秒ほど前方から目を離し、事故を起こしたと指摘した。