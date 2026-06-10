6⽉12⽇（⾦）、⽇本初上陸となる没⼊型デジタルアート施設「RÊVE DES LUMIÈRES（レーヴ・デ・リュミエール）」が、東京ドリームパーク内にオープン。これを記念して、6⽉12⽇（⾦）〜14⽇（⽇）までの3⽇間、「東京ドリームパーク グランドオープン3Days」と題し、館内全体でレーヴ・デ・リュミエールの世界観を楽しめる特別企画を開催する。芸術の