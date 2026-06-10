6月上旬、日本列島は各地梅雨入りとなりました。発表のない北海道を除くと残るは北陸地方と東北地方となります。そこで北陸地方の梅雨入りはいつか予想します。また、この時期新潟県のお祭りを紹介します。14日(日)までは黄海付近の高気圧に覆われて晴れる明日11日(木)から週末にかけては、梅雨前線は本州の南に南下し、北陸地方は黄海付近にある高気圧に覆われて晴れる所が多い見込みです。気温は平年並みか平年を上回る状況が続