【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【ロング版】伊東純也〈前編〉 物静かなイナズマはオランダの英雄ヨハン・クライフに憧れていた（元甲府監督・佐久間悟）FW伊東純也（ベルギー1部ゲンク／33歳）6月に開幕する2026年北中米W杯で、「優勝」を目標に掲げている森保ジャパン。高く険しい山を乗り越えなければならないが、大願成就に近づくためには、この男の力が必要不可欠だ。日本が誇るスピードスターをプロ1年目から