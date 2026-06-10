ホールケーキに顔を無理やり押しつけられ、泣いて嫌がる幼児の動画がＳＮＳに投稿されたことを受け、福岡県内の児童相談所（児相）が今月、幼児を一時保護していたことがわかった。投稿したのは、県内に居住する保護者とみられる。動画は、幼児の誕生日祝いと称して成人女性が複数回、クリームが塗られたケーキに幼児の顔を押しつけて泣かせている内容で、ＳＮＳで拡散された。元の投稿を行ったアカウントは現在削除されている