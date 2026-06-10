東京都消費生活部が、シールブームの影で潜む乳幼児の誤飲事故に注意を呼びかけている。○シールの誤飲・ヒヤリハットに注意ニフティが運営する子供向けサイト「ニフティキッズ」上で実施した「シール」に関するアンケート調査では、小学生のうち約77.5%がシール集めに「ハマっている」と回答した。また、そのうち約9割が集めたシールを「シール帳に貼る」ことで楽しんでいる。小学生の7割以上がシール集めに熱中東京都生活文化局