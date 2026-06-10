ドル円、１６０円台を固める展開が続くインフレ指標を見極めへ＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１６０円台半ばまで上昇。介入警戒から上値に慎重ながらも１６０円台を固める展開が続いている。ＮＹ時間に入ってドルが買い戻されたこともドル円サポート。 ただ、米国債利回り低下に加え、米国とイランの停戦実現の可能性、そして今週のインフレ指標を見極めようとする中、商いは低調なようだ。明日