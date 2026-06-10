北海道函館市の国道で2026年6月9日、乗用車が成人とみられる女性と衝突する事故がありました。事故があったのは、函館市金堀町の国道278号です。9日午後11時半ごろ、乗用車を運転していた男から「何か硬いものに乗り上げて、確認したら人だった」と110番通報がありました。女性はその後、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、乗用車を運転していた函館市に住む男（40）を過失運転致傷の疑いでその場で現行犯逮捕しました