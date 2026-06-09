◇交流戦ソフトバンク―阪神（2026年6月9日みずほペイペイD）ソフトバンクが序盤の一発攻勢で先手を取った。初回2死二塁で栗原が両リーグトップの18号2ランを放った。これが栗原の通算100号。セ本塁打トップを争っている阪神の大砲・佐藤輝、森下の目前で放ち先制した。2回は野村勇が才木の151キロ直球を捉え、左越え1号ソロ。3点目を叩き出した。3回は栗原が2打席連続の19号2ランで阪神を序盤に突き放した。