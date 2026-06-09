【トイライズ キングエクスカイザーブラックVer.】 【REALIZE MODEL RMZ-EX02 デザートライガー】 抽選受付期間：6月12日0時～6月30日23時59分 7月下旬 発送予定 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「トイライズ キングエクスカイザーブラックVer.」、「REALIZE MODEL RMZ-EX02 デ