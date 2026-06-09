「ホンジャマカ」石塚英彦（64）の娘でシンガーソングライターのいしづかくるみ（30）が9日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。いしづかは「念願のGOLD RUSH行ってきた〜！！うちの父親イチオシのハンバーグ屋さん！」と訪問を報告。友人と一緒に食べたメニューをつづり「次は人気の絶対モッツァレラ&チェダーチーズハンバーグ450g食べるお父さん考案と聞いた渋谷ドームハンバーグも