テーブルマーク観音寺工場（仮称）の起工式の様子 冷凍食品大手のテーブルマーク（本社・東京）は、香川県観音寺市柞田町に冷凍うどんの新しい工場を建設します。 6月8日、起工式が行われ、テーブルマーク執行役員の齋藤智純製造本部長らが鍬入れなどをして工事の安全を祈願しました。 旧テーブルマーク本社工場跡地を活用し、新たに建設する「観音寺工場（仮称）」は