ABEMAが、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの最新作『シャッフルアイランド Season7』を、2026年7月7日午後9時より無料放送する。あわせて、スタジオMCには前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福の続投も決定した。 （関連：【画像あり】主題歌「曖昧」