ABEMAが、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの最新作『シャッフルアイランド Season7』を、2026年7月7日午後9時より無料放送する。あわせて、スタジオMCには前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福の続投も決定した。

（関連：【画像あり】主題歌「曖昧」を担当するWANIMA）

『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨てて2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら恋愛をしていくABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、シーズン7となる今作はタイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で本気の恋が展開される。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころだ。

テーマソングは前シーズンに引き続き、WANIMAの「曖昧」を起用。WANIMAのKENTAは「恋や出会いの高揚感だけでなく、不安や迷いも含めて人の気持ちは曖昧なものだと思います。そんな揺れ動く感情に寄り添える曲になってくれたら嬉しいです」と楽曲に込めた思いを語っている。

なお、最新作の放送決定を記念して、2026年6月19日からは過去3シーズンの全話無料配信も実施される。

■MC陣のコメント

屋敷裕政（ニューヨーク）恋愛リアリティーショーを普段見ない人でも楽しめる番組なので、照れ臭くて見られへんみたいな男性もいると思うんですけど、そういう人に見てほしいなと思いますね！いかに飽きさせへんか、びっくりさせるかを毎シーズンめっちゃ考えているのだろうなっていうのが伝わるので、今シーズンも楽しみにしておいてください！

峯岸みなみ毎年どんどんパワーアップしていて、「もう進化するところないだろう」って思っていたのですが、今回も新しい試みがあって毎年飽きさせず楽しませていただいています！「真剣にチャラい」、「気真面目にチャラい」っていうのが『シャッフルアイランド』のいいところだなと思っていて、普段生きていてなかなか味わえないようなシチュエーションや高揚感を味わわせてくれるのが『シャッフルアイランド』の見どころだと思うので、日頃ストレスが溜まっている皆さんにほど見て発散してもらいたいなと思います！

ゆきぽよムキムキの男性とスタイルのいい女性が参加しているところが最大の見どころなんですけど、女性メンバーの水着ファッションやヘアメイクも本当に綺麗で参考になるので見て欲しいなと思いました！注目ポイントは、とある女性メンバーの下乳（笑）可愛い～大好き！ぜひ注目してほしいですね！

鈴木福スタイルのいい美男美女が入り乱れながら恋愛をしていく様子を気楽に見られるところが『シャッフルアイランド』の見どころだと思っています！前シーズンでは、友達から「見たよ！」って言ってもらったりしたのですが、前シーズン以上に僕と同世代の参加者が増えていたので、今年も同世代の層がより楽しく見てくれたらいいなと思っています。これまでの『シャッフルアイランド』らしいポイントもありながら、少しマイナーチェンジしていて、気になる展開も出てくるので楽しみにしておいてください！

■WANIMA KENTA（Vo.Ba） のコメント

今年も『シャッフルアイランド』の主題歌を担当させていただくことになりました。恋や出会いの高揚感だけでなく、不安や迷いも含めて人の気持ちは曖昧なものだと思います。そんな揺れ動く感情に寄り添える曲になってくれたら嬉しいです。番組とあわせて楽しんでいただけたら幸いです。

（文＝リアルサウンドテック編集部）