6月9日 発表

LINEヤフーとLINE Friends Japanは6月9日、「えもじの子（仮）」について、キャラクター事業における提携を開始しグッズ化やライセンス展開などを推進することを発表した。

「えもじの子（仮）」はLINEでデフォルト絵文字や公式絵文字として親しまれているキャラクター。2024年にLINEのデフォルト絵文字として登場し、リリースから数カ月でシリーズ累計ダウンロード数は数百万件規模になるなど、Z世代を中心に人気を集めている。

グッズ化としては6月11日に初の公式グッズ「BOX入りぬいぐるみセット」の受注販売を実施する。「ホニャ」や「キャハ」など6種類のぬいぐるみで、特製BOXとアイマスク、お布団をセットにした商品となる。

ライセンス展開についてはアパレル、雑貨、飲食など幅広い領域でパートナー企業を募集を開始。6月17日より19日にかけてまで東京ビッグサイトで開催される「ライセンシング ジャパン」にLINE Friends Japanブースとして出展も行なわれる。合わせて公式Instagram「えもじの子（仮）のおみせ（仮）」も開設した。

□公式Instagram「えもじの子（仮）のおみせ（仮）」のページ

「BOX入りぬいぐるみセット」

「BOX入りぬいぐるみセット」は6月11日より17日にかけて受注販売を実施する。受付期間中はLINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA 1Fにて商品の実物展示も実施する。

・受注受付期間：6月11日12時～6月17日23時59分

・お届け予定：2026年9月下旬頃

・ラインナップ：「ホニャ」、「キャハ」、「ロングレッグ」、「うる」、「スン眉」、「キリ眉」

□「BOX入りぬいぐるみセット」の特設ページ

公式Instagram