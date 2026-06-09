大リーグ公式サイト「MLB.com」は8日（日本時間9日）、30球団のトレード候補を一人ずつ挙げる特集記事を掲載し、パドレスからは松井裕樹投手（30）が選ばれた。今季のトレード期限は8月3日の米東部時間午後6時（同4日午前8時）となっている。30球団の担当記者がそれぞれ各球団から候補を一人ずつ選出。パドレス担当のAJ・カサベル記者は松井を指名した。「パドレスはリリーフ陣が豊富で、松井は今季最初の12登板で防御率1.45と