TVアニメ「ONE PIECE」のエンディング主題歌「その未来」などで知られる4人組ロックバンド「時速36km」のボーカル・ギターの仲川慎之介が9日、自身のSNSを更新。自身を巡る情報について、声明を発表した。仲川を巡っては、一部暴露系SNSアカウントで不倫疑惑が投稿されていた。この日、「時速36kmを応援してくださっている皆様へ」とする文書を公開し「この度は、Vocal&Guitar仲川慎之介に関するSNS上の投稿により、ご心