俳優の小泉孝太郎（47）が8日放送のTBS「手越×孝太郎の今こそ栓を抜く時だ」（月曜後11・56）に出演。結婚、恋愛について語った。初回のゲストに「チュートリアル」徳井義実を迎え、お気に入りの酒を持参し、静岡県伊豆でアテを探す旅。移動中の車内で恋愛観についてトークする場面があった。徳井から結婚について「孝太郎くんなんかは？」と振られると「なんか、変わってしまうことが怖かったのかな、芸能界で。そこの幸せ