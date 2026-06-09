ナガセは堅調。８日取引終了後、２５０万株（自己株式を除く発行済み株数の９．５０％）を上限に９日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表。これが好感されている。 買い付け価格は８日終値の２２００円。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、ナガセは予定通り買い付けを実施し、２４４万７５００株を取得した。 出所：MINKABU PRESS