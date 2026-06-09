スズキの新型「高性能なフラッグシップSUV」に注目！スズキのイタリア法人が2026年2月8日に発表した新型SUV「アクロス プラグイン」は、最新のプラグインハイブリッドを搭載し、重厚なスタイルと高い走破性を備えたモデルとして注目を集めています。このアクロス プラグインは、トヨタ新型「RAV4」PHEV仕様をベースにしたOEMモデル。2代目へとフルモデルチェンジした新型は、イタリアにおけるブランドのフラッグシップ、また欧