スズキの新型「高性能なフラッグシップSUV」に注目！

スズキのイタリア法人が2026年2月8日に発表した新型SUV「アクロス プラグイン」は、最新のプラグインハイブリッドを搭載し、重厚なスタイルと高い走破性を備えたモデルとして注目を集めています。

このアクロス プラグインは、トヨタ新型「RAV4」PHEV仕様をベースにしたOEMモデル。2代目へとフルモデルチェンジした新型は、イタリアにおけるブランドのフラッグシップ、また欧州市場での最上位SUVとして展開されます。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの新型「フラッグシップSUV」です！（30枚以上）

ボディサイズは、全長4600mm×全幅1855mm×全高1685mm、ホイールベース2690mmという、RAV4と同等の堂々とした体格です。

フロントは高く見せるノーズと大きなアーチモールでタフさとワイド感を強調しており、リアはコンビネーションランプの間に配置されたガーニッシュと、中央のスズキのエンブレムが目を引くデザインに仕上げられました。

室内空間はブラックを基調とした落ち着いた雰囲気で、中央の12.9インチディスプレイオーディオや標準装備のカラーヘッドアップディスプレイなど、視認性と使いやすさが両立されています。

パワートレインには、環境性能と力強い走りを兼ね備えた2.5リッター直列4気筒エンジンとモーターのシステムに、四輪駆動の「All Grip E-Four」を組み合わせました。

ボディカラーはホワイト、ブラック、グレー、グリーンの4色が用意されています。

そんなアクロス プラグインに対して、発表直後からネット上では「ワイルドでかっこいい」「顔つきが好み」といったデザインを評価する声が上がっています。

また、ベース車であるRAV4との違いについて「フロントマスクが変わるだけで印象がかなり違う」「スズキの顔のほうが洗練されて見える」といった意見や、トヨタのPHEV技術と四駆システムが搭載されていることへの信頼感を口にする書き込みも見受けられました。

日本では軽自動車や小型車のイメージが強いスズキということもあり、「これがスズキ車なの!?」と海外で大型の高級SUVを展開しているギャップへの驚きもあるほか、アクロス プラグインが日本では販売されていないモデルであることから「国内でも販売してほしい」という期待の声も寄せられています。