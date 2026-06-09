10日から敵地でのパイレーツ3連戦に臨むドジャースは8日（日本時間9日）、9日からの敵地パイレーツ戦に向けて移動するナインの様子を公開した。家族やパートナーも同伴してチャーター機に乗り込む選手もいるなか、和気あいあいとした姿に「今日試合ないけど元気もらえました」とファンも笑顔になった。球団公式インスタグラムは「次のステップ：ピッツバーグ」として、お揃いの「NIKE」のチームジャージを着用して飛行機に向か