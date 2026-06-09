10日から敵地でのパイレーツ3連戦に臨む

ドジャースは8日（日本時間9日）、9日からの敵地パイレーツ戦に向けて移動するナインの様子を公開した。家族やパートナーも同伴してチャーター機に乗り込む選手もいるなか、和気あいあいとした姿に「今日試合ないけど元気もらえました」とファンも笑顔になった。

球団公式インスタグラムは「次のステップ：ピッツバーグ」として、お揃いの「NIKE」のチームジャージを着用して飛行機に向かう選手の様子を公開した。投稿の先頭はオシャレした山本由伸投手が飾り、大谷翔平投手はキャップを被り、首にはヘッドホンを着用した。佐々木朗希投手もバックを左肩にかけ、カメラに向かって笑顔を見せている。

ムーキー・ベッツ内野手やここ2試合欠場しているウィル・スミス捕手、ミゲル・ロハス内野手らは家族とともに敵地へ向かったようだ。

ドジャースは前日7日（同8日）のエンゼルス戦に5-13と大敗したものの、42勝24敗でナ・リーグ西地区のペナントをリードしている。試合がないなか、球団が届けたナインの貴重ショットにファンも感動した模様。「みんないい笑顔」「いってらっしゃーい」「たくさんの笑顔が溢れているね。この調子で突き進もうぜ」「どの子も最高に可愛いな」「リラックス！」と反響が寄せられている。（Full-Count編集部）