麻雀プロリーグ・Mリーグに所属するチーム「KADOKAWAサクラナイツ」が8日、公式サイトを更新。所属していたプロ雀士・渋川難波を契約解除したことを発表した。



【写真】渋川難波&妻 肩を寄せ合う仲の良さだったが

一部で不倫報道が出ていた渋川は2023年に同じくプロ雀士の早川林香と結婚、25年7月には第1子が誕生している。自身のYouTubeチャンネルで5日に謝罪動画を公開し、報道内容について「私が妻以外の女性と関係を持っていたこと。その関係は2022年10月ごろから最近まで続いていたこと」としていた。自身のX(旧ツイッター)では、妻・早川から「今回は離婚しないでおく。ただし次はない、今後の償いの行動を見させてもらう」と告げられたことも明かしている。



5日時点でチームの公式サイトでは「この度、弊チーム所属の渋川難波選手に関する報道が近日中になされる旨の連絡がございました」と発表し、「本人に事実関係を確認したところ、報道内容に自身の不適切な行動が含まれていることを認め、深く反省している旨の報告を受けております」と渋川本人も内容を認めていることを公にしていた。



また報道については「弊チームとしても、皆様の信頼を損なう結果となりましたことを重く受け止めております」と記し、同日に渋川本人から退団の申し出があったことも公表。その可否を含めた対応について「関係各所と慎重に協議・検討を進めてまいります。今後の対応が決定次第、あらためてご報告いたします」と後日発表するとしていた。



8日には、協議を重ねたうえで「報道された内容および事態の影響を鑑み、契約継続が困難であると判断」し、同日付で選手契約を解除したことを発表。「渋川選手は加入以来、その卓越した実力と明るい発信力でチームを支え、多くの貢献をしてくれました」と功績をたたえた一方で、「それだけに、このような形でチームを離れる結果となったことは非常に残念であり、応援してくださるファンの皆様、スポンサーの皆様、ならびにMリーグ関係者の皆様の期待に背いてしまったことを、 深くお詫び申し上げます」と謝罪した。



渋川本人も自身のXで「本日、チームから発表がございました通り、KADOKAWAサクラナイツを退団することとなりました」と報告している。「すべては私の招いた事態の結果であり、この決定を厳粛に受け止めております」と改めて報道内容を認め、今後について「先般ご報告いたしました通り、当面の間は麻雀プロとしての活動、および個人活動を自粛いたします。それに伴い、出場を予定しておりましたMトーナメントにつきましても、辞退とさせていただきます」と言及。関係者やファンに向けては「これまで4年間、温かく応援し支えてくださった皆様を裏切る結果となり、 改めて心より深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」とつづった。



（よろず～ニュース編集部）