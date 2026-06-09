6月9日に最終回を迎えるテレビ朝日系火曜ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』。主演を務める高橋一生とヒロイン役の中村アンがクランクアップを迎え、コメントが到着した。 参考：『リボーン』“最後のヒーロー”が暗示するものは何か多くの謎を残したまま最終話へ 本作は、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマ初主演となる高橋が一人二役を演じる“社会派転生