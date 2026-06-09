6月9日に最終回を迎えるテレビ朝日系火曜ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』。主演を務める高橋一生とヒロイン役の中村アンがクランクアップを迎え、コメントが到着した。

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本作は、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマ初主演となる高橋が一人二役を演じる“社会派転生ヒューマンドラマ”。富と名声を手に入れた上層社会に生きていたが、ある日突然、借金まみれの下町商店街「あかり商店街」に生きる青年・野本英人に転生する根尾光誠を高橋が演じるほか、中村、鈴鹿央士、横田真悠、小日向文世、市村正親らが共演に名を連ねている。初回から全話でTVerランキング全体1位を獲得した本作は、見逃し配信再生数が累計1430万回を突破した。

6月9日に放送される最終回では、野本英人（高橋一生）が“未来の記憶”を使って奔走し、池谷更紗（中村アン）の父・池谷金平（柳沢慎吾）が自ら命を絶つという悲劇の歴史を阻止することができた。一方で現・根尾光誠（高橋一生）率いるNEOXISによる非情な仕打ちに遭い、英人が懸命に動いてきたあかり商店街の存続の道を断たれ、ついに英人の父・野本英治（小日向文世）はあかり商店街の立ち退きを受け入れることを決意する。こうしてあかり商店街の土地を手に入れた現・光誠は、転生前の歴史通り銀行買収を実現させ、勢いに乗るのだが、同時にその冷徹なまでのやり方に光誠の周りからひとり、またひとりと人が去って孤立を深めることに。

そんな中でも「FOR THE PEOPLE」を理念に掲げていた光誠を尊敬し、根底にある思いは変わっていないと信じていた友野達樹（鈴鹿央士）。しかし、そんな友野の思いも光誠は無残なまでに打ち砕く。以来、異変を見せる友野が、ついに英人が危惧していた行動に出ることに。光誠が神社の階段から突き落とされる“運命の日”。友野が失踪したと知った英人は、やはり友野が犯人だったのではと思い、急いで神社へ向かう。ついに英人として生きる光誠と、現・光誠に訪れた対峙の時。2人の光誠はどんな言葉を交わし、そこから浮かびあがる真実とは。そして光誠を殺す犯人は誰なのか。

一方で、英人のそばに寄り添い、互いに支えてきた更紗もいつしか英人に違和感を覚えるように。そんな中、父・金平の一件でその疑いを色濃くさせた更紗は「あなたは、誰なの？」と問う。果たして英人の答えとは。

そんな最終話放送を前に、高橋と中村がクランクアップを迎えた。クランクアップ当日は、高橋と中村の撮了を祝福するため、鈴鹿と柳沢慎吾がサプライズで登場。花束を手に現れた2人に、現場からは大きな拍手が沸き起こった。さらに柳沢は、持ち前のサービス精神あふれるトークで現場を爆笑の渦に。最後まで笑顔の絶えない、温かなクランクアップとなった。

3カ月間、1人2役という難役に挑み続けた高橋は、「振り返ると本当にあっという間でした。撮影が始まる頃は、ここまでたどり着くことを想像できていなかったのですが、皆さんに支えていただいたおかげで無事に走り切ることができたと感じています」とスタッフ、キャスト陣に感謝。そこには、「僕はいつも、仕事やお芝居に向き合う時、『これが最後になってもいい』という覚悟で臨んでいる」という高橋に、全力で応えてくれた現場だからこその思いが込められていた。さらに、「そんな中で、この現場は『また戻ってきたいな』『次はどんなお芝居ができるだろう』と自然に“次”を期待できる場所でした。それは、すべてのスタッフの皆さんがこの作品を心から愛し、向き合ってくださったからだと思います」と現場への愛を語り。最後には「これからも研鑽を重ね、またどこかで皆さんとご一緒できるよう頑張りたいと思います！」と力強い言葉で締めくくった。

また、中村は「とても温かい現場で、撮影期間中は日本一笑っていたんじゃないかと思うくらい、毎日楽しく過ごさせていただきました」と笑顔で振り返った。そんな充実した現場の大きな支えになったのは、高橋の存在だったようで、「一生さんも本当に大変な撮影だったと思いますが、その背中から毎日たくさんのことを学ばせていただきました。きっと私だけでなく、スタッフやキャストの皆さんも、一生さんのひたむきに作品と向き合う姿に心を動かされていたと思います」と思いを語り、「この作品に参加できたことを本当に幸せに思います！ 本当にありがとうございました」と熱いメッセージを送った。（文＝リアルサウンド編集部）