◇サッカー日本代表、メキシコ・モンテレイ合宿（2026年6月7日）新たな試みに想定外も加わり、前代未聞の事前合宿となった。2日の現地入り直前に予定していた練習場のピッチ不良が発覚し、急きょ会場を変更。3つの施設を転々として前夜まで練習会場、時間が決まらない事態に陥った。それでもチームは冷静で、大きな混乱には発展せず。アンダー世代から代表の常連で海外のトラブルに慣れている選手が多いことや、経験豊富な長友