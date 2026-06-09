日本野球機構（NPB）は8日、神宮球場で4月16日に行われたヤクルト―DeNAで球審を務めた際に頭部を負傷し緊急手術を受けた川上拓斗審判員（30）について経過報告し、意識はまだ回復していないものの、家族や見舞客に対してまばたきや腕の動きで反応が見られると状態を説明した。家族はNPBを通じ「受傷直後の状況に比べますと良くなっていると感じています」とコメントした。今回の負傷を受けプロ野球ではスイング途中でバット