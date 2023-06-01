【WWDC 2026：基調講演】 6月9日2時～ 配信開始 Appleは6月9日、開発者向けイベント「WWDC 2026」にて、iPhone向けの次期OS「iOS 27」を発表した。 「iOS 27」では、デザイン言語「Liquid Glass」がアップデートされ、透過の濃度をカスタマイズできるようになったほか、アプリアイコンも見やすくなるよう改良されている。また、アプリの起動が最大30％速くなるほか、AirDropの転