明治安田J2・J3百年構想リーグ、ロアッソ熊本は、シーズンの最終順位を決めるプレーオフラウンドに臨みました。白のユニフォームロアッソ熊本は、17位と18位を決めるプレーオフラウンドでSC相模原と対戦。 フリーキックを獲得したロアッソ、青木からのパスに上村がクロスを上げ、半代が頭を合わせますが相手キーパーに阻まれます。■前半44分前半終了間際、コーナ