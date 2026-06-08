日経平均株価 始値65947.56 高値66115.18 安値63406.66 大引け64024.60(前日比 -2563.52 、 -3.85％ ) 売買高26億4626万株 (東証プライム概算) 売買代金11兆1007億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は大幅安で3日続落、6万4000円トビ台で着地 ２．米株市場でSOX指数が10％安と暴落、半導体株に