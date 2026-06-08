5月末にシンガポールで開かれたアジア安全保障会議（シャングリラ会合）で、小泉進次郎防衛大臣は中国からの「日本は新型軍国主義」という批判に反論した。防衛大学校共同研究員の伊藤隆太さんは「中国が外交的に敗北した大きな要因は、政府高官が不在だったことだ。ただ、シャングリラ会合で明確になったことは、中国にとって敗北以上に深刻な事態だ」という――。写真＝EPA／時事通信フォト2026年5月31日、シンガポールで開催さ