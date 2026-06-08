9回2死から劇的な今季3号の逆転3ランを放ったドジャース傘下2Aタルサのマイク・シロタ外野手は6日（日本時間7日）、レンジャーズ傘下アマリロとのダブルヘッダー第1戦で劇的な逆転3ランを放った。敗戦まであと1ストライクという絶体絶命の場面で飛び出した一発。マイナーで無双する22歳に対し、米ファンから待望論が浮上している。4-6と2点を追う9回2死一、二塁でシロタに打席が回ってきた。カウント2-2と追い込まれたが、相手