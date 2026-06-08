真珠湾攻撃の前に、すでに「日本は必ず負ける」と結論を出していた集団がいたことをご存じだろうか。彼らが見抜いた未来は、原爆投下以外のほぼすべてが現実になった。その史実を、一発の弾丸も飛ばない異色の戦争映画として描いたのが『開戦前夜』だ。2025年8月に放送されたNHKスペシャル『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』のドラマパートを、地上波では放送されなかった未公開シーンを加えた138分の完全版として、2026年7