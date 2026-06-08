きょう8日放送ABCテレビ『なるみ・岡村の過ぎるTV』（後11:10〜※関西ローカル）は、「大阪人のリアル過ぎるマネーライン」を届ける。【動画】リアルなマネー事情明らかに…インタビューの様子物価上昇が続く今、数年前と比べてお金を使う感覚にも変化が生まれている。出費ばかりがかさむ世知辛い世の中で、ほかの家は一体どうしているのか。そこで、500人にインタビューし、家庭のマネー事情を徹底調査。「大阪人のリアル過