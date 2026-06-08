暑い時期に注意すべき犬の体調不良5つ 夏の不調は、はっきり倒れるような症状だけとは限りません。食欲や元気の変化など、日常の中の小さな異変として始まることも多いです。まずは、夏バテの初期症状として特に気をつけたいサインを見ていきましょう。 1.食欲が落ちる・ごはんを残す 暑さで消化機能が落ちると、食欲が下がることがあります。急にごはんを残すようになったり、好きなものしか食べなくなったりするのは