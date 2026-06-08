暑い時期に注意すべき犬の体調不良5つ

夏の不調は、はっきり倒れるような症状だけとは限りません。食欲や元気の変化など、日常の中の小さな異変として始まることも多いです。まずは、夏バテの初期症状として特に気をつけたいサインを見ていきましょう。

1.食欲が落ちる・ごはんを残す

暑さで消化機能が落ちると、食欲が下がることがあります。急にごはんを残すようになったり、好きなものしか食べなくなったりするのは、夏バテの初期によく見られる変化です。

1日だけなら様子を見ることもありますが、数日続く場合は脱水や別の不調も考えて確認したいところです。

2.ぐったりして寝ている時間が増える

暑さが続くと体力を奪われやすくなり、活動量が落ちてきます。散歩へ行きたがらない、動きが鈍い、呼んでも反応が遅いといった様子があるなら注意が必要です。

「暑いからかな」で済ませず、普段より明らかに元気がないなら早めに環境を見直したほうが安心です。

3.下痢・軟便・嘔吐が増える

夏場は胃腸の調子も崩れやすくなり、冷たい水を一気に飲んだり、傷みかけた食べ物の影響を受けたりして、下痢や嘔吐につながることもあります。

一度だけで落ち着けば経過を見る場合もありますが、何度も続くなら夏バテだけと決めつけないことが大切です。

4.ハァハァが止まらない・呼吸が荒い

犬は舌を使って熱を逃がすため、暑いとパンティングが増えます。ただし、涼しい室内にいるのにハァハァが続く、よだれが多い、舌の色が赤紫っぽいといった場合は熱中症も考える必要があります。

呼吸の異常は緊急性が高いサインなので、軽く見ないほうが良いでしょう。

5.ふらつく・立ち上がれない・意識がぼんやりする

暑さの影響で体の循環が乱れると、ふらつきや強いぐったり感が出ることがあります。立ち上がれない、反応が鈍い、意識がはっきりしないといった状態なら、かなり危険です。

ここまで来ると熱中症が進んでいる可能性があるため、すぐ冷やしながら受診を考える必要があります。

夏バテの予防法

暑い時期は、毎日の環境を少し整えるだけでも体への負担をかなり減らせます。特別なことより、基本の対策を続けることがポイントです。

室温と湿度を整える

エアコンや扇風機を使って、暑さがこもらない環境を作ります。ただし、冷やしすぎるとそれも負担になるため、犬が自分で移動して調整できる場所があると安心です。

散歩の時間帯を変える

真昼の散歩は避け、早朝や夜など地面の熱が落ち着いた時間を選びましょう。アスファルトは想像以上に熱くなるため、肉球への負担も大きくなります。

長く歩くより、涼しい時間に短めで済ませるほうが安全です。

水分補給を増やす

水を飲む量が少ない犬には、器を複数置く、置き場所を変える、ウェットフードを取り入れるといった工夫が役立ちます。

一度にがぶ飲みすると吐いてしまう犬もいるため、その場合は少しずつ飲めるようにすると安心です。

食事は傷みにくいものを選ぶ

夏はフードが傷みやすいため、置き餌の時間は短めにし、食べ残しは早めに片づけるほうが安心です。

食欲が落ちている日は、消化に負担が少ない形に調整する方法もあります。ただし、食べない状態が続くなら自己判断せず、専門家に相談したほうがよいでしょう。

クールアイテムは安全に使う

冷感マットや保冷剤は便利ですが、噛んで壊したり、低温やけどの原因になったりすることがあります。

そのため、カバー付きのものを選ぶ、直接口に触れないように置くなど、安全面にも気を配る必要があります。便利さだけで選ばず、使い方まで確認したいところです。

まとめ

暑い時期の犬は、食欲低下、ぐったりする、胃腸の不調、呼吸の荒さといった形で体調不良が現れることがあります。特に、ハァハァが止まらない、ふらつく、意識がぼんやりするといった場合は、熱中症の危険があるため要注意です。

夏バテは、初期の段階で気づいて環境を整えることができれば、悪化を防げる場合もあります。室温管理、散歩の時間、水分補給といった基本を丁寧に続けながら、愛犬が安全に夏を乗り切れるようにしてあげたいですね。

(獣医師監修：後藤マチ子)