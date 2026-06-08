伊東純也が日本代表でもFKキッカーに挑戦 北中米ワールドカップ（W杯）に向けて、メキシコ・モンテレイで事前キャンプ中の日本代表は現地時間6月6日、約1時間半のトレーニングを実施。全体練習後にMF伊東純也（ゲンク）がフリーキックの練習に取り組んだ。全体練習後に中村俊輔コーチに呼び止められ、MF久保建英やMF田中碧らと共にFK練習のキッカーを務めた伊東。「今日は俊さんに呼ばれて、映像を撮ってという感じでしたね」と