伊東純也が日本代表でもFKキッカーに挑戦

北中米ワールドカップ（W杯）に向けて、メキシコ・モンテレイで事前キャンプ中の日本代表は現地時間6月6日、約1時間半のトレーニングを実施。

全体練習後にMF伊東純也（ゲンク）がフリーキックの練習に取り組んだ。

全体練習後に中村俊輔コーチに呼び止められ、MF久保建英やMF田中碧らと共にFK練習のキッカーを務めた伊東。「今日は俊さんに呼ばれて、映像を撮ってという感じでしたね」と経緯を説明した。「サイドとかコーナーはよく蹴ることがあるんですけど、直接はあまり蹴ったことはなかったので。今日は俊さんが笛吹いていただけでしたけど、あとでまた映像とかでフィードバックがあればなと思います」と振り返った。

伊東は昨年8月のリーグ戦で直接FKを決めた経験もある。日本代表でもコーナーキックのキッカーを務めることもあり、昨年10月のブラジル戦ではFW上田綺世の決勝ゴールをアシストした。SNSでも「FKキッカー伊東」が話題になり、「期待しかない」「こりゃたまらん」「フリーキックも楽しみ」「楽しみすぎます」「また新しい武器を手に入れましたね！」「決めてくれそう」「たまらん過ぎるでしょ」など多くの声があがり、森保ジャパンのイナズマが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）