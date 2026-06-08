定年後も再雇用で働き続ける人が増えている。心理カウンセラーの大野萌子さんは「制度としては恵まれているはずなのに、意欲を失い静かに燃え尽きていく60代が後を絶たない。そういう人は、周囲との間に見えない壁を自分で作ってしまっている」という――。写真＝iStock.com／metamorworks※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／metamorworks■給与だけでなく「存在感」も下がっていく定年前は50人の部下を抱え、毎日ひっきり