今日8日(月)から10日(水)は、金星と木星が接近します。2つとも明るい惑星で、連日観察すると見かけの距離の違いがわかります。梅雨の時期でも、見られるチャンスはあるでしょう。8日〜10日金星と木星が接近6月の日の入り後の西の空には、金星と木星が輝いています。金星はマイナス4等、木星はマイナス1.9等と、どちらも明るい惑星で見つけやすいでしょう。この金星と木星が、今日8日(月)から10日(水)にかけて接近します。毎日見