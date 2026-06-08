7日午前、秋田市の秋田自動車道で車とクマが衝突する事故がありました。けがをした人はいませんでした。事故があったのは、秋田市金足浦山字蟹沢の秋田自動車道下り線です。高速道路交通警察隊の調べによりますと、7日午前9時ごろ、秋田自動車道を秋田市方向から能代市方向に走っていた大仙市の30代の男性が運転する普通乗用車が、道路を左から右に横断する体長約1メートルのクマ1頭と衝突しました。男性にけがはありません