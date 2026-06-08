YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【急募】キャパオーバーなので、助っ人を募集します。|27卒・28卒・ガクチカ」と題した動画を公開しました。就活コミュニティの責任者を務めるこなぎさんが、メンバー急増による自身の現状を明かし、共にコミュニティを運営する助っ人の募集を呼びかけています。 動画の冒頭、こなぎさんは休学から3ヶ月が経ち「身の回りが28卒に侵食さ