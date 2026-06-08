【トムとジェリー Yummy Foodコレクション3】 6月中旬 発売予定 価格：1回400円

エビの天ぷらになったトム

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トムとジェリー Yummy Foodコレクション3」を6月中旬に発売する。価格は1回400円。

「トムとジェリー Yummy Foodコレクション」の第3弾は和食とコラボ。シャチホコのようなポーズで険しい表情の「エビの天ぷらになったトム」、お寿司のネタを布団のようにかけて気持ちよく眠るジェリーやタフィー、ねばねばした納豆にまみれて困り顔の「納豆まみれのタフィー」がラインナップしている。

お寿司の布団で眠るジェリー

お寿司の布団で眠るタフィー

納豆まみれのタフィー

TOM AND JERRY and all related characters and elements

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