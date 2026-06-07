この記事をまとめると ■ソニーとホンダがタッグを組んで「AFEELA」というクルマを開発していた ■「AFEELA」にはデジタルナンバープレートを装着できる予定であった ■日本では法規上難しいが海外ではすでに合法になっている場所もある ナンバープレートがついにデジタル化!? ソニー・ホンダモビリティ（SHM）が放った「AFEELA（アフィーラ）」という壮大な夢は、基本的には潰えた。ITの巨人と自動車の老舗が手を組んだこのプロ